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ЕС оказывает поддержку Украине из-за литьевых месторождений, которые находятся на территории Донбасса. Они необходимы Европе для завершения энергетического перехода. Об этом сообщил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью Tagesschau, опубликованном на YouTube-канале издания.

Он добавил, что полный контроль РФ над этой территорией поставит ФРГ в зависимость в момент, когда дело дойдет до создания электродвигателей для энергетического перехода. А возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона, заявил политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз пожертвовал Украине еще 1,5 миллиарда евро военной помощи в рамках макрофинансовой поддержки в 2023 году.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что внутри ряда европейских стран и Соединенных Штатов начинают появляться сомнения касательно дальнейшей судьбы Украины.