Минфин США разрешил своим гражданам в России ввоз и вывоз долларовых банкнот

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Министерство финансов США разрешило находящимся в России своим гражданам провозить в РФ доллары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальную генеральную лицензию.
В документе уточняется, что разрешаются все транзакции в долларах, которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств.
Ранее США запретили поставки долларовых банкнот в РФ: экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.
Также Байден подписал указ, запрещающий импорт алкоголя, морепродуктов и алмазов из РФ.
Помимо этого, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Законопроект также предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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