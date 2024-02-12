Обучение наблюдателей в Москве за выборами президента России начнется 14 февраля

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В Москве 14 февраля начнется обучение наблюдателей за выборами президента России. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает Агентство "Москва".

"Мы видим, что люди уже активно начали регистрироваться, 14 февраля начинаем процедуру обучения наблюдателей", – сказал он.

Ковалев пояснил, что пройти обучение в наблюдатели можно будет в очном и дистанционном форматах.

До этого Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для очного голосования на выборах президента РФ. Жители 28 российских регионов смогут проголосовать на выборах онлайн. Для москвичей голосование организуют на портале mos.ru.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Голосование в дистанционном формате будет доступно на выборах президента впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

