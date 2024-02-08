Более 1,4 млн человек подали заявку на участие в онлайн-голосовании

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Более 1,4 миллиона граждан направили запрос на участие в голосовании на выборах президента России в формате онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова на заседании.

По ее словам, в общей сложности на данный момент направлено более 1,8 миллиона заявлений из 28 регионов, которые по списку ЦИК России смогут проголосовать дистанционно. При этом те, кто планирует отдать свой голос с помощью сервиса "Мобильный избиратель" по месту нахождения, подали уже свыше 430 тысяч заявок.

Глава ЦИК отметила, что прием заявок на голосование будет продолжаться до 11 марта.

Ранее на портале mos.ru сделали сервис проверки, благодаря которому москвичи и гости столицы смогут узнать доступные для них способы голосования на выборах президента России: онлайн, с помощью специального терминала на любом удобном участке или же на избирательном участке по месту регистрации или прикрепления.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня