Москвичи могут узнать доступные способы голосования на выборах в марте на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале mos.ru сделали сервис проверки, благодаря которому москвичи и гости столицы смогут узнать доступные для них способы голосования на выборах президента России.

Так, с помощью сервиса можно будет узнать, есть ли возможность отдать свой голос онлайн, с помощью специального терминала на любом удобном участке или же это можно сделать лишь на избирательном участке по месту регистрации или прикрепления.

Чтобы воспользоваться сервисом, москвичи должны зайти в свой личный кабинет на mos.ru, затем в разделе сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию нажать кнопку "Получить информацию". Затем система подскажет подходящий для него способ голосования.

Если же удобный для человека способ недоступен, то сервис поможет исправить ситуацию. Например, если в профиле отсутствует необходимая информация (сведения о паспорте или СНИЛС), то система предложит дополнить профиль на mos.ru и голосование онлайн станет доступным.

Если же все данные заполнены верно, но требуемого способа голосования нет, тогда нужно обратиться в техническую поддержку через форму обратной связи.

При этом на официальном сайте мэра Москвы напомнили, что проголосовать на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки.

Проголосовать в столице смогут те, у кого есть постоянная регистрация в Москве, а также жители других регионов России, заранее оформившие прикрепление к избирательному участку. Отдать свой голос онлайн можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. При этом избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня