В МИД РФ призвали международное сообщество осудить нападение на Йемен

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Россия призывает международное сообщество осудить нападение на Йемен, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Москва также призывает к активизации международных усилий для предотвращения эскалации. По ее словам, "авантюра нелегальной коалиции" во главе с США и Британией с ударами по Йемену несет прямую угрозу глобальному миру и безопасности.

"Руководствуясь таким пониманием, мы потребовали срочного созыва заседания Совета безопасности ООН, с трибуны которого будут озвучены наши принципиальные оценки этих противоправных действий", – сказала дипломат.

Ранее Захарова назвала удары США по Йемену очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета безопасности ООН. Дипломат считает их действия полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

В свою очередь, магистрант исторического факультета Хакасского государственного университета Виталий Михалкин считает, что попытка решить международный вопрос военным путем может привести к началу третьей мировой войны.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.