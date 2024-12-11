NYT: во дворце Асада найден бензодиазепин

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Повстанцы нашли в президентском дворце Башара Асада таблетки бензодиазепина, которые обычно выписываются для лечения тревоги и бессонницы. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным СМИ, боевики и мирные жители обнаружили таблетки в кабинете Асада. Также там было множество книг и бумаг, в частности "История российских вооруженных сил", карта северо-восточной Сирии, биография самого Асада, утверждают журналисты.

Боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства в республике назначен Мухаммед Аль-Башир. По его словам, состав временного правительства уже сформирован.

В Кремле между тем напомнили, что Россия после 2015 года помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию, однако дальше дело было за правительством этой страны.