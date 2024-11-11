Шольц допустил, что может поднять вопрос о вотуме доверия кабмину ФРГ в декабре

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Немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил, что может вынести на обсуждение Бундестага вопрос о вотуме доверия своему правительству до 25 декабря. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

"Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества, если все согласятся", – цитирует Шольца ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ обещал поднять соответствующий вопрос в Бундестаге в январе 2025 года. Это откроет возможность для досрочных выборов в парламент. По словам Шольца, он больше не видит основы для сотрудничества в коалиции со Свободной демократической партией (СвДП).

О распаде немецкой коалиции "Светофор" стало известно в ночь на 7 ноября. Министры от СвДП приняли решение полностью выйти из состава коалиции. Они подали соответствующие заявления президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Все началось с того, что Шольц отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера, который является членом СвДП. По словам канцлера, тот слишком часто подрывал доверие.

Немецкие СМИ сообщали, что причиной увольнения Линднера стал внутренний спор в правящей коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек связал распад коалиции с нежеланием Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.