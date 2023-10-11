Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 13 октября – СМИ

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Заседание Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу состоится в пятницу, 13 октября, в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Совбезе.

Отмечается, что заседание Совета безопасности ООН будет посвящено в целом ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа