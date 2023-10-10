ООН приступила к сбору доказательств военных преступлений ХАМАС и ЦАХАЛ

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Независимая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН), призванная изучить события в Израиле и в Палестине, приступила к сбору доказательств военных преступлений, совершенных палестинской исламистской группой ХАМАС и Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) начиная с 7 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комиссии.

"Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе", – говорится в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий радикальной группировки в Израиле стали более 900 человек. Среди погибших в конфликте оказались два россиянина.

Пострадавшими при обострении конфликта с израильской стороны числятся более 2,8 тысячи человек, 535 из которых находятся в больницах. Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжелое или критическое.

Еще более 100 человек, находившихся в момент нападения ХАМАС на территории Израиля, попали в плен. Информация о точном числе заложников, а также о том, есть ли среди них россияне, остается неизвестной.



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