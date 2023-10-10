Военные Израиля взяли под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Армия обороны Израиля начала контролировать все израильские населенные пункты, которые расположены у границы с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военных.

Комментируя ситуацию агентству, представитель ХАМАС Хусам Бадран назвал геноцидом призыв израильской стороны покинуть сектор Газа. Вместе с этим он уточнил, что жители не покинут эту территорию и будут продолжать борьбу.

"Это четкая позиция всего нашего народа. Это наша земля, и мы будем за нее держаться и не уйдем", – заявил он.

Ранее в ХАМАС не смогли подтвердить присутствие россиян среди заложников. Представитель радикального движения уточнил, что не обладает информацией о точном количестве заложников и об их гражданстве. По его словам, в настоящее время есть только неподтвержденные данные.

По последней информации, в результате конфликта погибли два гражданина РФ. Об одном из погибших стало известно 9 октября.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали более 2,6 тысячи человек. Порядка 900 человек, по данным прессы, погибли в еврейском государстве.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Находящиеся в Израиле россияне смогут бесплатно совершать звонки и пользоваться интернетом