Запасы топлива электростанции в секторе Газа закончатся через 10–12 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Единственная электростанция в секторе Газа может прекратить работу через 10–12 часов из-за истощения запасов топлива, сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, у нее осталось 300 тысяч литров топлива.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон готов перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться сложившейся ситуацией.



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