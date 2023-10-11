Армия Израиля уничтожила более тысячи боевиков ХАМАС, проникших из сектора Газа

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более одной тысячи боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, которые попали на израильскую территорию из сектора Газа с 7 октября. Об этом сообщает радио KAN со ссылкой на представителя израильской армии.

"На данный момент мы насчитали 1 000 тел террористов", – сообщил он.

В Минздраве сектора Газа, в свою очередь, уточнили, что число жертв в результате эскалации конфликта увеличилось до 950, более 5 тысяч человек пострадали.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В израильском диппредставительстве в США заявили, что после эскалации палестино-израильского конфликта свыше тысячи израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа