Байден заявил, что считает Путина "рациональным игроком"

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Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался", – сказал Байден.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство. Позже тем не менее в Белом доме признались, что не имеют разведданных, которые бы подтверждали намерение России применить ядерное оружие.



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