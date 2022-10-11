Трасс выступает за проведение саммита НАТО после ракетных ударов на Украине

Фото: AP/ТАСС/Kirsty Wigglesworth

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран - членов НАТО после ракетных ударов России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что глава британского правительства выступит с данным призывом во вторник на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате.

Кроме того, британский премьер обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ракетные удары РФ являются очередной эскалацией конфликта вокруг Украины.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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