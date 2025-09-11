MWM: сохранение авианосца "Адмирал Кузнецов" принесет России миллиарды

Фото: ТАСС/Андрей Лузик

Сохранение авианосца "Адмирал Кузнецов", который находится под угрозой утилизации, может принести России миллиарды долларов, сообщает Life.ru со ссылкой на журнал Military Watch Magazine (MWM).

По мнению авторов публикации, модернизация судна может открыть новые возможности для российского оборонного сектора. Кроме того, при сохранении авианосца РФ сможет проводить учения с Китаем и Индией, а также поставлять военные товары. Журналисты напомнили, что Россия уже получила значительную прибыль от сотрудничества с Индией в оборонном секторе.

"Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya министерству обороны Индии и еще более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31", – говорится в материале.

Эксперты также предположили, что Россия может предложить Индии палубную версию истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что крейсер "Адмирал Кузнецов" бессмысленно ремонтировать. Он объяснил, что кораблю уже больше 40 лет и это "вещь крайне дорогостоящая". "Адмирала Кузнецова", скорее всего, продадут или утилизируют.

Крейсер, полное название которого – "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", является единственным в составе Военно-морского флота России в своем классе. Впервые его спустили на воду в 1987 году. С 2018 года авианосец модернизируют, однако в ходе работ произошло несколько инцидентов.

Например, в 2019 году во время ремонтных сварочных работ начался пожар. К врачам обратились 12 человек, шестеро оказались в реанимации. Погибли 2 человека.

Еще одно возгорание произошло в 2022 году, но тогда оперативно сработали пожарные системы. В результате инцидента никто не пострадал.

