Возгорание произошло на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске

Фото: РИА Новости/Павел Львов

На борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло небольшое возгорание в процессе его ремонта. Об этом РИА Новости сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено", – рассказал он.

Как уточнил Рахманов, при возгорании оперативно сработали пожарные системы. Пострадавших в результате инцидента не было, ущерба не выявлено.

Ранее пожар произошел на газопроводе в Чувашии. В результате происшествия погибли 3 человека. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

До этого возгорание было зафиксировано в магазине "Сударь" в Красногорске. В результате происшествия из здания эвакуировали 60 человек. Позже пожар удалось потушить.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!