12:19Происшествия
Возгорание произошло на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске
Фото: РИА Новости/Павел Львов
На борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло небольшое возгорание в процессе его ремонта. Об этом РИА Новости сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено", – рассказал он.
Как уточнил Рахманов, при возгорании оперативно сработали пожарные системы. Пострадавших в результате инцидента не было, ущерба не выявлено.
Ранее пожар произошел на газопроводе в Чувашии. В результате происшествия погибли 3 человека. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.
До этого возгорание было зафиксировано в магазине "Сударь" в Красногорске. В результате происшествия из здания эвакуировали 60 человек. Позже пожар удалось потушить.
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