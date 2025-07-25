В РФ назвали ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" бессмысленным

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" бессмысленно ремонтировать, рассказал глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в беседе с "Коммерсант".

Он объяснил, что крейсеру уже больше 40 лет и это "вещь крайне дорогостоящая". "Адмирала Кузнецова", скорее всего, либо продадут, либо утилизируют.

Крейсер, полное название которого – "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", является единственным в составе Военно-морского флота России в своем классе. Впервые его спустили на воду в 1987 году. С 2018 года авианосец модернизируют, однако в ходе работ произошло несколько инцидентов.

Например, в 2019 году во время ремонтных сварочных работ произошел пожар. К врачам обратились 12 человек, а 6 человек оказались в реанимации. Погибли 2 человека.

Еще одно возгорание произошло в 2022 году, но тогда оперативно сработали пожарные системы, пострадавших в результате инцидента не было.

