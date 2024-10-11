TNI: ВМС США следили за авианосцем "Адмирал Кузнецов", чтобы оказать ему помощь

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В 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, так как экипаж опасался, что судно может затонуть. Об этом рассказал обозреватель Брэндон Вайхерт в беседе с The National Interest.

По его информации, флоту отдали приказ оказать помощь российским морякам, если корабль пойдет ко дну. Аналитик считает, что корабль все еще не списали, потому что он является "вдохновляющим символом" того, что Россия станет авианосной державой наравне с США.

В июле ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки устроить теракт на "Адмирале Кузнецове" в Мурманске. По данным спецслужб, в марте 2024 года на россиянина 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, с помощью WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом.

В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле. После этого российский офицер обратился в органы безопасности РФ.