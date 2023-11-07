Атомная подлодка "Красноярск" выполнила пуски ракет в ходе испытаний в Белом море – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" выполнила пуски ракет в ходе государственных испытаний в Белом море. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, сообщил ТАСС.

АПЛ проекта 885М "Ясень-М" успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения несколько дней назад, уточнил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Военно-морской флот (ВМФ) России до конца года получит АПЛ "Красноярск", а также фрегат "Адмирал Головко" и подводную лодку "Император Александр III". Всего до конца года ВМФ получит 12 новых кораблей, включая подводные.

Ранее в рамках испытаний в Балтийском море новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" успешно совершила погружение на глубину 190 метров. Сначала, 31 августа, экипаж подводной лодки "Можайск" отработал первые погружения субмарины на глубину 50 метров, а 3 сентября состоялся второй этап испытаний.

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