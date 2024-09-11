Памфилова заявила, что в 21 регионе РФ утверждены результаты прошедших выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Результаты выборов глав регионов, которые прошли в 21 российском регионе в единый день голосования (ЕДГ), утверждены. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" получила наибольшую поддержку на выборах, в том числе в Москве. Именно столичный отдел "ЕР" вместе с городскими властями показали правильную модель, как в мегаполисе должна действовать партия власти, сказал президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В ходе ЕДГ избрано 36,7 тысячи кандидатов от 15 политических партий. "Единая Россия" на выборах в российских регионах выиграла с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы, указывал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выборы прошли "образцово, прозрачно и понятно". Политик также заявил о попытках зарубежных стран повлиять на выборы, однако их возможности были сужены благодаря заранее принятым Россией мерам.