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11 сентября, 12:51

Политика

Памфилова заявила, что в 21 регионе РФ утверждены результаты прошедших выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Результаты выборов глав регионов, которые прошли в 21 российском регионе в единый день голосования (ЕДГ), утверждены. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" получила наибольшую поддержку на выборах, в том числе в Москве. Именно столичный отдел "ЕР" вместе с городскими властями показали правильную модель, как в мегаполисе должна действовать партия власти, сказал президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В ходе ЕДГ избрано 36,7 тысячи кандидатов от 15 политических партий. "Единая Россия" на выборах в российских регионах выиграла с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы, указывал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выборы прошли "образцово, прозрачно и понятно". Политик также заявил о попытках зарубежных стран повлиять на выборы, однако их возможности были сужены благодаря заранее принятым Россией мерам.

Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

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