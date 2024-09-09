Памфилова заявила, что 15 партий получили 36,7 тыс мандатов по итогам ЕДГ-2024

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

На данный момент в ходе единого дня голосования (ЕДГ) избрано 36,7 тысячи кандидатов от 15 политических партий. Об этом на оглашении предварительных результатов выборов заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Реально действующие в России 23 партии участвовали в сентябрьской кампании, напомнила она.

Ранее врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что партия "Единая Россия" на выборах в регионах РФ победила с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы.

Она выдвигала свыше 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов. По словам Якушева, партия серьезно улучшила результаты в ЕДГ в сравнении с предыдущим политическим циклом.

Также в стране не зарегистрированы нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, уточнил представитель МВД РФ Дмитрий Дацко в ЦИК. Вместе с тем сотрудники ведомства возбудили пять уголовных дел, имеющих отношение к проведению избирательных кампаний. Почти все они связаны с ложными сообщениями об актах терроризма, рассказал он.