Песков заявил, что выборы в РФ прошли "образцово, прозрачно и понятно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в рамках единого дня голосования (ЕДГ) прошли "образцово, прозрачно и понятно" и в соответствии с действующими правилами.

При этом Песков рассказал о попытках зарубежных стран повлиять в электронном и ином виде на выборы в России. Однако, по его словам, их возможности были сужены благодаря заранее принятым российской стороной мерам.

"Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись, и видим очень хорошую организацию выборов", – отметил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ поделился информацией об итогах голосования, отметив, что партия "Единая Россия" продемонстрировала высокие результаты, а временно исполняющие обязанности глав субъектов РФ уверенно одержали победу на выборах. Однако он предложил все-таки дождаться комментариев от ЦИК РФ.

Действующие главы регионов лидировали во всех 21 субъектах РФ, где прошли выборы глав российских регионов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы.

Партия "Единая Россия", по предварительными данными, побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил ранее Сергей Собянин. Председатель фракции Дмитрий Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать оказанное им доверие в ближайшее время.

