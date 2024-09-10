Политолог Костин: "ЕР" получила наибольшую поддержку в единый день голосования

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Партия "Единая Россия" получила наибольшую поддержку в единый день голосования, 8 сентября, в том числе и в Москве, заявил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политолог рассказал, что в столице на протяжении 20 лет велись дискуссии о том, какой должна быть партийная организация. Костин подчеркнул, что именно московский отдел "ЕР" совместно с городскими властями показали правильную модель того, как в мегаполисе должна действовать партия власти.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. На них было доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно было проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

В ходе единого дня голосования было избрано 36,7 тысячи кандидатов от 15 политических партий. В свою очередь, "ЕР" на выборах в регионах РФ победила с большим отрывом и подтвердила статус ведущей политической силы, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

"Единая Россия" выдвигала свыше 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов. По словам Якушева, партия серьезно улучшила результаты в ЕДГ в сравнении с предыдущим политическим циклом.