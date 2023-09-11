Президент Бразилии рассказал о возможном аресте Путина на саммите G20 в 2024 году

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Решение об аресте Владимира Путина во время его визита в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии в следующем году будет рассматривать суд с учетом выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ. Об этом рассказал глава республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

"Если Путин присоединится к G20 в 2024 году, то принятие решения о возможном аресте находится в полномочиях судебной власти, а не моего правительства", – заявил он.

Также Лула да Силва выразил сомнения относительно членства Бразилии в МУС. Он отметил, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Как утверждает бразильский президент, такие соглашения вредят развивающимся странам.

9 сентября в интервью индийскому телеканалу Firstpost Лула да Силва сообщил, что пока он является главой республики, "Путина не арестуют без согласия властей".

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ выразили мнение, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой незаконно, так как отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.

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