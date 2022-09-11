Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Выборы муниципальных депутатов на избирательных участках и через систему онлайн-голосования в столице проходят без нарушений, сообщает Агентство "Москва".

Как ранее сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами, фактов двойного голосования и других существенных нарушений в столице не выявлено.

Общая явка на 17:00 11 сентября составляет 32,2%. В ДЭГ выдано 1 694 733 бюллетеня, на участках – 610 202 бюллетеня.

В воскресенье, 11 сентября, в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

