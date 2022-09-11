Явка на муниципальных выборах в столице на 17:00 составила 32,2%

Фото: Агентство "Москва"/ Пелагия Тихонова

Почти треть избирателей проголосовали к концу третьего дня муниципальных выборов в Москве, сообщил замруководителя Общественного штаба Александр Асафов.

Он пояснил, что в ДЭГ выдано 1 694 733 бюллетеня, на участках – 610 202 бюллетеня. Общая явка на 17:00 11 сентября составляет 32,2%.

По словам Асафова, это достаточно высокий показатель. Он подчеркнул, что такого результата удалось достигнуть с помощью дистанционного электронного голосования.

В воскресенье, 11 сентября, в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

