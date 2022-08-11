Минобороны опубликовало кадры захвата десантниками опорного пункта ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как десантники захватывают опорный пункт украинских националистов.

В ведомстве рассказали, что во время разведки военные вычислили местоположение противника, после чего командир роты решил вытеснить радикалов с занимаемых позиций.

"В результате стремительной атаки при поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ, а также противотанкового ракетного комплекса десантники выполнили задачу", – говорится в сообщении.

При освобождении территории военные уничтожили две единицы бронетехники и больше десяти националистов.

Ранее истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета в Николаевской области. В частности, в районе населенного пункта Новохристофоровка уничтожен Су-25, над Троицко-Сафоновом – МиГ-29 и в районе населенного пункта Новоселье – Су-27.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.