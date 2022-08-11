Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы российских Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт ВСУ в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сведения о месте расположения опорного пункта были получены в процессе разведки. Командир разведывательного подразделения незамедлительно принял решение о захвате позиций противника.

Российские десантники осуществили наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке противотанкового ракетного комплекса и боевой машины БМД-2К-АУ.

"Десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций, уничтожив при этом две единицы бронированной техники и более 10 националистов", – говорится в сообщении.

Ранее истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета в Николаевской области. В частности, в районе населенного пункта Новохристофоровка уничтожен Су-25, над Троицко-Сафоновом – МиГ-29 и в районе населенного пункта Новоселье – Су-27.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.