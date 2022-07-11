Алиханов прокомментировал сообщение о новых ограничениях Литвы

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Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в регион, в настоящее время началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в телеграм-канале.

"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", – написал Алиханов.

Глава региона также отметил, что в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам. При этом он напомнил, что позиция властей региона остается прежней.

11 июля в СМИ появилась информация, что Литва расширила ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград. В перечень подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Калининград точно не окажется в транспортной блокаде.

По его словам, российские дипломаты стараются разрешить сложившуюся ситуацию. Министр выразил надежду, что здравый смысл Евросоюза победит.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на решение ЕС, Калининград не находится в блокаде. Сегодня регион полностью связан с портом Усть-Луга в Ленинградской области. С сентября на морской линии до Калининградской области будут работать четыре парома вместо трех. Паром "Генерал Черняховский" готов на 99%.

Ситуация в отношениях между странами осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

