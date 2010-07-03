В Совфеде оценили отмену санкций ЕС против Януковича

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Отмену санкций ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его команды прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, решение суда ЕС, "дает Виктору Януковичу свободу в рамках Евросоюза". Сенатор одобрил отмену санкций и напомнил, что не было никаких оснований для их введения. "Все это свидетельствует о том, что в Европе приходит понимание сложившейся ситуации", – заявил Цеков в беседе с RT.

Сенатор выразил надежду, что в будущем "европейцы проявят волю и дадут оценку действиям еще одного бывшего украинского лидера – Петра Порошенко". По мнению Цекова, позиция Евросоюза по отношению к Януковичу говорит о том, что в Европе понимают, "кто прав и кто виноват на Украине".

11 июля суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды. Пять лет назад бывшего украинского лидера и еще шесть человек из его окружения внесли в санкционный список ЕС на основании уголовного дела, которое было возбуждено на Украине после госпереворота. Политик отверг обвинения и обжаловал санкции в суде.

В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Его также признали виновным в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.