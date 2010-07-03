В Госдуме согласились со словами премьера Финляндии о диалоге с Россией

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Антти Ринне о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.

Чепа напомнил, что Финляндия всегда боролась с нарушением экологических норм. По его словам, она относится к странам, заинтересованным в поддержке нормальных отношений с Россией, в том числе и торгово-экономических, передает RT.

Депутат считает, что антироссийские санкции не дают Европе желаемого результата и политические круги Финляндии это осознают.

Ринне ранее отметил, что Финляндия хочет вести диалог с Россией и сотрудничать, в частности, по вопросам экологии. Он предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель организовать более тесное взаимодействие в области экологии между прибрежными странами Балтийского моря. Премьер-министр Финляндии надеется, что это поможет установить доверие между РФ и ЕС.