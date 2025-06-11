Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый замглавы города Шувалов

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Исполняющим обязанности мэра Красноярска стал первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

"В соответствии с уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности", – говорится в сообщении.

Шувалов подчеркнул, что на встрече с губернатором региона Михаилом Котюковым были определены ключевые цели, которые мэрия продолжит последовательно реализовывать.

"Главное – стабильность в городе, работа по проектам развития без остановок с пониманием ответственности перед жителями", – сказал он.

Первостепенной задачей новый исполняющий обязанности мэра назвал выполнение планов по ремонту дорог и благоустройству. Особое внимание он планирует уделить подготовке к новому отопительному сезону, а также школ и детских садов – к следующему учебному году.

Под отдельный контроль будут взяты проекты, связанные с празднованием 400-летия Красноярска. Кроме того, предстоит сформировать бюджет на ближайшие три года, заключил Шувалов.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня. Он подозревается в получении взятки. В городской администрации прошли обыски, однако работа мэрии продолжалась в штатном режиме.

По данным следователей, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Столичный суд арестовал мэра Красноярска до 4 августа.