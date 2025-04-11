Лавров: РФ рассчитывает, что все лидеры СНГ примут участие в параде Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия рассчитывает, что все приглашенные лидеры стран СНГ примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"Все руководители стран СНГ были приглашены президентом (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным", – цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров рассказывал, что РФ ждет приезда на мероприятие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, в этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате. Решения о проведении традиционного формата акции будут принимать региональные отделения движения "Бессмертный полк России" вместе с местными властями. Главным критерием станет уверенность в общественной безопасности.

