Генконсул РФ рассказал, что украинцы в США интересуются переездом в Россию

Украинцы, находящиеся на территории США, активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

По словам дипломата, количество обращений по этой теме кратно возросло. При этом мотивы у всех разные.

"Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев", – цитирует Маркова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед студентами Киевского авиационного института заявил, что призывами или флагами невозможно вернуть на родину граждан, покинувших страну.

По данным экспертов, около 500–600 тысяч киевлян уехали из города из-за проблем с энергетикой в конце января. Это осложнило работу коммунальных служб. В частности, специалисты не могут попасть в квартиры, чтобы провести восстановительные работы.