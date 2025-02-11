Замглавы МИД РФ Рябков провел встречу с послом США Трейси

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел запланированную встречу с американским послом Линн Трейси. Об этом сообщила в беседе с ТАСС официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, они обсудили деятельность загранучреждений.

Ранее сообщалось, что Трейси приехала в министерство иностранных дел России во вторник, 11 февраля. Однако причины визита не назывались.

В начале января Трейси заявила, что в США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью. Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для "мирного будущего".

При этом Рябков не увидел каких-либо изменений на практике в курсе США на украинском направлении. Как отметил дипломат, Москве нужно добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без разрешения проблем не удастся договориться.

Замглавы МИД РФ также говорил, что отношения Москвы и Вашингтона балансируют на грани разрыва. По словам дипломата, администрация предыдущего американского президента Джо Байдена сделала ставку на гибридную войну и сейчас Москва не имеет больших ожиданий перемен к лучшему в отношениях с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

