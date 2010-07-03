Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет

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Члены палаты представителей и сената конгресса объявили о достижении соглашения об оборонном бюджете США на будущий год в размере 738 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в оборонный бюджет вошла помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов. Эти деньги, как отмечается, выделят для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

На "сдерживание РФ" в бюджете предусмотрено более 734 миллионов долларов. В проекте подчеркивается, что Минобороны страны должно отчитываться о соответствующих мерах.

"Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки, а также помочь нашим союзникам и партнерам", – говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту, США не может передавать Турции самолеты F-35 из-за поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее объяснил покупку российских комплексов С-400 тем, что США и Франция отказались продавать системы ПВО. Чавушоглу не исключил, что в будущем Турция вновь может приобрести российские С-400.

Поставки С-400 начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы полностью введут в действие в апреле 2020 года.

Ранее член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров купленных у РФ комплексов ПВО С-400.

Он отметил, что существующее законодательство обязывает Дональда Трампа ввести санкции.