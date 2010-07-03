В Турции объяснили покупку С-400 у России

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил покупку российских зенитных комплексов С-400 тем, что США и Франция отказались продавать системы ПВО, сообщает агентство Askanews.

"Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим", – отметил дипломат на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

Чавушоглу не исключил, что в будущем Турция вновь может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО опять откажут.

Поставки С-400 начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы полностью введут в действие в апреле 2020 года.

Ранее член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров купленных у РФ комплексов ПВО С-400.

Он отметил, что существующее законодательство обязывает Дональда Трампа ввести санкции.