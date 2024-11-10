ТАСС: взрывы раздались ночью в Киеве и Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Киеве и Одессе на фоне объявленной в этих городах воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося пока не приводятся. На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в 11 областях Украины.

В ночь на 9 ноября звуки взрывов также были слышны сразу в нескольких городах и регионах Украины. Больше всего взрывов раздалось в Одессе, они начались в городе в районе полуночи.

Кроме того, о мощных взрывах сообщалось в Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях страны, а также в Харькове.