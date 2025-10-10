Глава "Sputnik Азербайджан" Картавых переведен на домашний арест

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Главе редакции "Sputnik Азербайджан" Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сейчас он находится в Баку", – пояснил Киселев.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители посольства РФ в Баку уже посетили Картавых.

"Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", – приводит слова дипломата ТАСС.

В конце июня азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан". В результате были задержаны 7 россиян, в том числе Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

Позднее Захарова сообщила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России согласован. По ее словам, российские дипломаты работают в Баку по данному вопросу.