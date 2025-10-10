Конгресс Перу принял к рассмотрению импичмент президенту Болуарте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Конгресс Перу принял к рассмотрению предложение о рассмотрении импичмента президенту страны Дине Болуарте, передает ТАСС.

Болуарте объявили импичмент на фоне кризиса в сфере безопасности Перу. Так как инициативу поддержали около 80% законодателей, парламент может сразу приступить к существенному рассмотрению предложения.

Ранее 104 французских депутата внесли на рассмотрение бюро Нацсобрания предложение об отрешении от власти президента страны Эммануэля Макрона. Причиной этому стал уход в отставку премьера Франции Себастьяна Лекорню, чей срок на данном посту стал самым коротким за всю историю страны.

Однако позже бюро Национального собрания отклонило предложение оппозиции об импичменте Макрона. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это решение "чудовищным".