Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

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Американский президент Джо Байден был допрошен в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Иэна Сэмса.

Отмечается, что Байден дал показания добровольно, допрос проводился в течение двух дней. Сэмс подчеркнул, что президент США и Белый дом активно сотрудничают со следствием в рамках данного расследования.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Хур допросил несколько ключевых советников Джо Байдена в рамках расследования по делу о хранении секретных документов.

В частности, среди допрошенных были помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, старший помощник Байдена Стив Рикетти, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, а также постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Об обнаружении секретных документов в частном офисе Байдена стало известно 11 января. Документы были переданы в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.

Позднее помощники президента нашли еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторая партия секретных документов была обнаружена в гараже личного дома Байдена в Уилмингтоне.

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