США продолжат поддерживать Украину, несмотря на ситуацию в Израиле – Белый дом

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Вашингтон намерен продолжать поддерживать Киев, несмотря на эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он заявил, что в Белом доме считают, что необходимо продолжать помогать обеим странам. По словам Кирби, американская администрация намерена добиваться выделения средств для Украины в этот "критический момент контрнаступления" украинских войск.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь. Так, первая партия дополнительных систем безопасности уже находится на пути в Тель-Авив. Кроме того, Вашингтон в ближайшие дни объявит о новой военной помощи Израилю.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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