WP: иракская группировка освободила россиянку Цурков из-за опасения мер Израиля

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Elizabeth Tsurkov

Шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" освободила гражданку России и Израиля Елизавету Цурков из-за мер, которые могла применить израильская сторона. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По мнению одного из иракских должностных лиц, руководители группировки стали бы "мишенями" для Израиля, который мог прибегнуть к их физическому устранению. Именно поэтому россиянка была освобождена.

"Обе стороны согласились, что ее освобождение избавит Ирак от втягивания в конфликт в регионе", – отметил источник СМИ.

Другой источник в беседе с изданием раскрыл условия освобождения Цурков. По его словам, в требования вошли шаги в сторону вывода сил США из Ирака, о чем Пентагон объявлял в 2024 году.

Цуркова была похищена весной 2023 года. Власти Израиля заявляли, что ответственность за ее безопасность лежит на Ираке. Кроме того, израильская сторона уточнила, что женщина въехала в республику по российскому паспорту в научных целях.

Спустя время СМИ разместили видео с Цурковой, на котором она на иврите признается в подрывной работе на спецслужбы США и Израиля. По ее словам, она должна была построить связи между Тель-Авивом и демократическими силами САР на северо-востоке страны.

В мае 2025 года стало известно, что США и Ирак смогли договориться об освобождении Цурковой. По данным СМИ, россиянку планировали освободить в обмен на иранского гражданина, который отбывает срок в иракской тюрьме. Также должны были отпустить еще 6 заключенных, обвиняемых в атаках на базы США.

Президент США Дональд Трамп 10 сентября сообщил об освобождении Цурков из плена. По его словам, россиянка находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.

