Трамп сообщил об освобождении из плена гражданки РФ и Израиля Цурковой

Фото: facebook.com/Elizabeth Tsurkov

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена из плена организацией "Катаиб Хезболла". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, была только что освобождена организацией "Катаиб Хезболла" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток", – написал Трамп.

Американский лидер также призвал палестинское движение ХАМАС освободить всех оставшихся заложников.

Цуркова была похищена сторонниками шиитского ополчения весной 2023 года, однако о самом происшествии стало известно спустя несколько месяцев. Власти Израиля подчеркивали, что ответственность за безопасность Цурковой лежит на Ираке.

Позже СМИ опубликовали видео с Цурковой, на котором она на иврите признается в подрывной работе на спецслужбы США и Израиля. По словам женщины, территорией ее деятельности была Сирия – она должна была построить связи между Тель-Авивом и демократическими силами САР на северо-востоке страны.

В мае этого года стало известно, что США и Ирак смогли договориться об освобождении Цурковой. По информации журналистов, россиянку освободят в обмен на иранского гражданина, который отбывает срок в иракской тюрьме. Кроме того, в обмен на Цуркову отпустят еще шестерых заключенных, обвиняемых в атаках на американские базы.