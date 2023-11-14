Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурков

Фото: телеграм-канал Mash

Телеканал Al Rabiaa показал видео с гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурков, похищенной шиитскими ополченцами в Ираке.

Кадры с заложницей "Катаиб Хезболла" показали впервые с июля текущего года, когда стало известно о ее похищении. На видео Цурков на иврите признается в подрывной работе на спецслужбы США и Израиля.

По словам женщины, территорией ее деятельности была Сирия – она должна была построить связи между Тель-Авивом и демократическими силами САР на северо-востоке страны.

Цурков была якобы похищена сторонниками шиитского ополчения еще весной, однако о самом происшествии стало известно 5 июля. Власти Израиля вместе с США пыталисьнайти и освободить женщину, предполагая, что она еще жива.

Также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляла, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке.

6 июля пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль запросит в МИД РФ информацию в связи с похищением женщины, которая в том числе имеет гражданство РФ.

Представительство Ирака объявило о начале расследования дела, которое касается Цурков, похищенной на территории Багдада.

