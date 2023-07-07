Власти Ирака сообщили о начале расследования похищения гражданки РФ и Израиля

Фото: ТАСС/dpa/Ameer Al-Mohammedawi

Власти Ирака начали расследование дела о похищении израильской ученой Елизаветы Цурков, которая также имеет гражданство России. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что представительство Ирака объявило о начале расследования дела, которое касается Цурков, похищенной на территории Багдада.

О похищении Цурков сторонниками шиитского ополчения стало известно 5 июля, само происшествие случилось несколько месяцев назад. Власти Израиля вместе с США пытаются освободить женщину и считают, что она может быть еще жива.

Также канцелярия Нетаньяху заявляла, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке.

На следующий день, 6 июля, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль запросит в МИД РФ информацию в связи с похищением женщины, которая в том числе имеет гражданство РФ.

