Кремль запросит в МИД РФ информацию об удержании в Ираке гражданки России и Израиля

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Кремль запросит в МИД РФ информацию в связи с сообщениями о том, что гражданку России и Израиля удерживают в заложниках в Ираке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент в Кремле не располагают такой информацией.

"Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии наших дипломатических ведомств", – объяснил он.

Ранее СМИ писали, что сторонники шиитского ополчения в Ираке похитили израильскую ученую Елизавету Цурков, у которой также есть гражданство РФ. Похищение произошло несколько месяцев назад.

Власти Израиля вместе с США пытаются ее освободить и считают, что она может быть еще жива. Канцелярия Нетаньяху заявила, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке.