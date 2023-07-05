В Ираке похитили израильтянку Елизавету Цурков, имеющую также гражданство РФ – СМИ

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Сторонники шиитского ополчения похитили израильскую ученую Елизавету Цурков, у которой также есть гражданство РФ, в Ираке. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Отмечается, что похищение произошло несколько месяцев назад. Власти Израиля вместе с США пытаются ее освободить и считают, что она может быть еще жива.

По информации радиостанции, похищением могли руководить сторонники шиитского движения "Хезболлах". Они удерживают израильтянку в качестве заложницы.

Также канцелярия Нетаньяху заявила, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке, передает ТАСС.

В августе прошлого года не менее 20 человек погибли в столкновениях между формированиями шиитского народного ополчения и сторонниками влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра в "зеленой зоне" Багдада.

Беспорядкам поспособствовало объявление Муктады ас-Садра о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства Ирака проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать в парламенте широкую коалицию шиитских сил.