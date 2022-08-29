Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде – СМИ

29 августа, 23:27
Фото: AP Photo/Hadi Mizban
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, которые проходят в "зеленой зоне" Багдада, передает телеканал Al Arabiya.
Сообщается, что в настоящее время ожесточенные бои идут между формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" и бригадой "Сарая ас-Салям", подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру. В этой связи на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии.
По информации телеканала, стороны применяют минометы, тяжелые пулеметы и стрелковое оружие. Также уточняется, что в "зеленой зоне" у иракского парламента слышны звуки разрывающихся мин.
Сотни сторонников Муктады ас-Садра ворвались в "зеленую зону" Багдада после его заявления о прекращении политической деятельности. Позднее из-за столкновений политик объявил о начале голодовки.
Ранее сообщалось, что город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетным ударам, объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод. Инцидент произошел в мае. В результате в топливных хранилищах вспыхнул сильный пожар.
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